В Челябинске долгострой на улице Доватора сдадут в мае 2022 года

97 дольщиков заселятся в свои квартиры ближе к лету

В Челябинске достроили проблемный дом по улице Доватора, 46. Въехать в свои квартиры 97 дольщиков смогут ближе к лету, сообщили в пресс-службе Фонда развития территории.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации получено в апреле. Следующим этапом станет ввод объекта в эксплуатацию. Получить разрешение на ввод планируется в мае 2022 года»,— сообщили в Фонде.

Дом с переменной этажностью от 14 до 18 этажей и общей жилой площадью свыше 9,2 тысяч квадратных метров компания ООО «Град» начала строить в 2012 году и планировала завершить все работы в августе 2014 года. Однако со своими обязательствами не справилась. Спустя несколько лет дом был передан региональному фонду защиты прав дольщиков, и его строительство возобновилось.

«Строительно-монтажные работы начались в марте 2021 года, таким образом на завершение строительства понадобилось чуть больше года»,— уточнили в пресс-службе Фонда развития территории.

Подробнее о строительстве проблемного дома читайте в нашем материале.