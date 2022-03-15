В Копейске завершается санитарная вырубка деревьев в парке Победы

Первый этап работ по благоустройству территории планируют завершить к 1 октября

В Копейске полным ходом идут работы по благоустройству парка Победы. На реализацию первого этапа работ из областного бюджета выделено около 100 миллионов рублей. Подрядчик завершает санитарную вырубку, которая не касается тех участков, где растут молодые деревья ценных пород, — они будут пересажены на новые места с наступлением тепла, сообщают в администрации Копейска.

«В настоящий момент производятся работы по санитарной обрезке деревьев и вывозу мусора. В рамках выполнения 1-го этапа работ, до 1 октября 2022 года, планируется провести обработку на территории 26 тысяч метров. Занимаемся вывозом и утилизацией спиленных деревьев. Большая часть работ по санитарной обрезке уже выполнена», — сообщил представитель подрядной организации Михаил Мартынов.

По словам подрядчиков, каждый свой шаг они обсуждают с общественниками, находят компромисс и прислушиваются к их советам. Ни одна живописная сосна или ель в ходе благоустройства территории не пострадает.

План работ очень большой — предстоит выложить около 17 тысяч квадратных метров плитки, провести электросети и водопровод. При этом огромный фронт земляных работ откроется, когда наступит потепление и начнется весенний сезон.

Отметим, что благоустройство парка Победы в Копейске — это важное событие для всего городского округа. Глава города Андрей Фалейчик держит проект на особом контроле. Обновление парка пройдет в два этапа. Проект благоустройства предоставят на обсуждение жителям Копейска в ближайшее время.

Напомним, что парк Победы был заложен еще в 1950-х годах. Пространство остается популярным местом в городе, но уже больше 20 лет в парке не было никаких масштабных обновлений.