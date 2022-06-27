В Копейске затягивается сдача долгостроя из‑за задержек лифтов

Установку ждут с омского завода

В Копейске многоквартирный дом № 7 на улице Фонвизина должны были представить на проверку Госстройнадзору на этой неделе. Но срок сдачи перенесли из-за задержек поставки лифтового оборудования, сообщили в администрации города. Напомним, этот проблемный дом достраивается по заказу фонда «Защита прав дольщиков в Челябинской области».

Многоквартирный дом на 120 квартир должны были сдать к 1 июля. Но задержка произошла в поставке лифтового оборудования с омского завода. Теперь срок сдвинули на 4 июля, обсудили участники аппаратного совещания у главы города. Андрей Фалейчик, в свою очередь, отметил, что лифты нужно было заказать на копейском предприятии «Союзлифтмонтаж».

Напомним, проблемный дом на улице Фонвизина начали строить в 2015 году. Застройщика — компанию «Инман» — признали банкротом в конце 2019 года. Решение о завершении строительства проблемного дома в сентябре 2020 года принял федеральный Фонд защиты дольщиков.

Квартиры в этом доме ждут 70 дольщиков.