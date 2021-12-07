В Копейске закрывается ковидный госпиталь

Стационар в Потанино возвращается к плановой работе

В Копейске к плановой медицине возвращается больница в Потанино, здесь закрывается ковидный госпиталь и скоро вновь будут лечить детей. В администрации Копейска рассказали, как больницы городского округа перепрофилируются в медицину доковидного времени.

В мэрии Копейска отметили, что врачи отмечают уменьшение случаев тяжелого течения ковида. Региональный Минздрав принял решение закрыть ковидную базу в поселке Потанино и вернуть стационар к основному виду деятельности — лечению детей.

«Это не единственная база, которая подлежала перепрофилированию. Ранее были закрыты ковидные госпитали в Коркино и Еткуле, в Красноармейском и Сосновском районах. Мы уже провели завершающую дезинфекцию, сейчас ждем результатов смывов. Скоро в поселке Потанино вновь начнет работать детская больница», — пояснил главный врач городской больницы № 1 Алексей Алешкевич.

Перемены произошли и в центре компьютерной томографии в поселке Советов: теперь там снова делают плановые обследования, не связанные с коронавирусом. Центр является частным, но оказывает помощь лечебным учреждениям, работающим по системе ОМС.

«Если в сложные времена на КТ-фильтр поступало до 100–120 пациентов в сутки, то к концу ноября — не более 15. Это позволило министерству здравоохранения региона принять решение о перепрофилировании данного центра по согласованию с его собственником», — отмечает главврач.

Сейчас, как и в доковидное время, томограф используется для обследования жителей, у которых врачи заподозрили онкологию. Пациенты с коронавирусной инфекцией, которым показаны КТ и лечение в стационаре, закреплены за больницей № 9 в Ленинском районе Челябинска.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что 85% переболевших коронавирусом обращаются за медпомощью с осложнениями.