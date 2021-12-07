Михаил Мурашко: 85% переболевших ковидом обращается за медпомощью с осложнениями

Глава Минздрава рекомендует им пройти углубленную диспансеризацию

Среди переболевших ковидом 85% обращается за медицинской помощью с осложнениями и обострениями. Об этом заявил министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета. По словам главы Минздрава, для каждого пациента актуально пройти углубленную диспансеризацию, чтобы минимизировать риски для здоровья.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о ситуации в медицинских учреждениях, вакцинации, поставках препаратов и кислорода. На сегодняшний день сохраняется тенденция к снижению числа одновременно болеющих граждан, которые находятся под наблюдением медперсонала. По словам главы ведомства, темп снижения составил почти 11% за неделю.

Госпитальную базу возвращают к оказанию плановой медпомощи. По стране доля свободного коечного фонда составляет 25%. Так, в Челябинской области закрывают ковидный госпиталь в Миассе. На лечении в регионе остаются 8 тысяч 361 человек.

89 млрд рублей в течение двух дней будут доведены до регионов для оплаты медпомощи по ОМС. Полностью вакцинировано почти 65 млн человек, это более 62% от численности взрослого населения. Среди граждан старше 60 лет привиты 61,7%. Вакцина для детей внесена в список жизненно важных препаратов.

Переболевшим ковидом рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию, так как 85% из них обращаются в больницы с осложнениями.