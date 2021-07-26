В Копейске установят датчики качества воздуха

«Умные столбы» появятся осенью

В Копейске уже осенью должны появиться датчики системы онлайн-мониторинга качества воздуха. Их планируют установить в четырех точках города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Копейского городского округа.

В мэрии Копейска в понедельник,26 июля, обсудили появление в городе «умных опор». На аппаратном совещании глава Андрей Фалейчик дал поручение отделу экологии администрации совместно с региональным Минэко проработать размещение на территории округа датчиков системы онлайн-мониторинга качества воздуха. Глава указал ориентировочный срок проведения работ — 3 квартал текущего года.

«Круглосуточный мониторинг качества атмосферного воздуха будет проводиться в четырех точках Копейска. В этих районах будут установлены так называемые „умные столбы“. На единой опоре установлены сразу 4 вида устройств, которые обеспечивают освещение, раздачу wi-fi, определение метеорологических условий и мониторинг содержания в атмосферном воздухе вредных примесей. Данные в режиме онлайн будут поступать в минэкологии, а оттуда их будут передавать диспетчерам копейской Единой дежурно-диспетчерской службы», — рассказали в администрации Копейска.

Напомним, в Челябинске такие «умные опоры» расположены в сквере на улице Цвиллинга. А мониторинг качества воздуха ведет специальная система.