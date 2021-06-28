В челябинском сквере установили первые умные опоры с зарядными станциями

Мачты с видеокамерами могут работать в любую погоду

В Советском районе Челябинска в сквере на пересечении улиц Лазаретной и Цвиллинга появились две первые в городе умные опоры. Уличные устройства, которые представляют собой мачты с видеонаблюдением, экранами для трансляции фото- и видеоконтента, зарядными станциями для телефонов и электросамокатов, работают в любую погоду, сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Умные опоры с видеокамерами ведут мониторинг и контроль городской инфраструктуры. Наблюдение ведется круглосуточно независимо от погодных условий: снегопада, дождя, аномальной жары.

Управлять умными опорами можно удаленно через личный кабинет. С помощью него заказчик может корректировать угол обзора видеокамер, включать и отключать электропитание, запускать функцию обогрева мачты в холодное время года, менять контент для умных экранов.

В сквере провайдер установил также и точки Wi-Fi-доступа. Скоро они начнут обеспечивать отдыхающих бесплатным интернетом.

«Проект реализован провайдером в рамках контракта с администрацией Советского района города Челябинска», — прокомментировали в пресс-службе провайдера.

По словам директора челябинского филиала «Ростелеком» Михаила Сергеева, умные опоры появились в нашей стране в 2018 году, а на Южном Урале — впервые в Сатке в 2019 году. Наибольшую популярность они получили в Москве и Московской области. Умные опоры ставятся в парках и скверах, во дворах многоквартирных домов. В опоре можно установить датчики экомониторинга, детекторы состояния дорожного полотна, устройства звукового оповещения и геометки для слабовидящих. Кроме того, цифровое устройство может быть оборудовано интеллектуальными уличными светильниками.