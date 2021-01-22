Спасенного от смерти щенка из Копейска «усыновят» в Екатеринбурге

Песик прибился к людям в морозы

В Копейске волшебная история спасения щенка объединила незнакомых людей.

В середине января у офиса одной из фирм появился маленький «хвостик»: он замерз и просился в тепло. Коллектив сжалился над щенком, собаку пустили в здание и накормили. Под конец рабочего дня малыша вновь пришлось отправить на улицу. Сотрудники фирмы знали, что долго на улице щенок не проживет, и обратились за помощью к зоозащитникам.



В социальных сетях появился пост с призывом помочь «хвостику». На него отреагировала местная жительница Любовь Чагаева.

«Я не могла уснуть, все думала о щенке. Связалась с девочками, которые его приютили, приехала и забрала. Сейчас щенок находится на передержке в приюте „Наш дом“. Его пролечили, привили, следят за ним», — рассказала корреспонденту Первого областного информационного агентства Любовь Чагаева.

Щенка назвали Персиком. Скорее всего, это помесь дворовой собаки с породистой. В будущем Персик будет большим и пушистым. Сейчас ему ищут хозяина. На днях за щенком обещала приехать жительница Екатеринбурга, но пока его судьба не решена.

«Странно, что такого красивого песика не забирают в Челябинске. Его с удовольствием приютили бы в другом городе и даже за границей. Такие случаи уже были, но пристраивать пса за границу очень долго и дорого. Расходы на пересылку животного и его адаптацию полностью ложатся на плечи волонтеров», — рассказала Любовь Чагаева.

Кроме того, Любовь отметила, что проблема бесхозных животных в Копейске остается острой: бездомные собаки сбиваются в стаи и порой проявляют агрессию по отношению к человеку. Неравнодушная женщина выступает за стерилизацию бездомных животных, чтобы на улицах их стало меньше.

«Людям необходимо донести, что стерилизация — это нормально. Многие хозяева утверждают, что стерилизация вредит питомцам. Намного больше вредит безответственное отношение. К тому же, сейчас существует гуманный отлов, когда собак забирают с улицы, стерилизуют и вновь отпускают», — говорит спасительница Персика.

Напомним, в 2021 году муниципалитеты Челябинской области получат более 100 миллионов рублей на поддержку бездомных животных. Среди прочего эти средства пойдут на строительство нескольких приютов.