Более 100 миллионов рублей направят на помощь бездомным животным в Челябинской области

Средства пойдут на отлов, содержание приютов, вакцинацию и лечение хвостатых

Районы Челябинской области получат более 100 миллионов рублей на помощь бездомным животным: 30,8 миллиона рублей позволят отлавливать, лечить и содержать в приютах бесхозных кошек и собак. Еще 70 миллионов рублей пойдут на строительство и обеспечение государственных приютов.

После того, как в России ввели новую систему обращения с бездомными животными, была проделана масштабная работа по отлову, стерилизации и вакцинации хвостатых. За прошлый год на территории Челябинской области отловили 2220 бесхозных питомцев, среди которых 2105 собак.

«Самый большой объем работы проделан в Челябинске и Магнитогорске. В Челябинском городском округе с использованием областных субвенций в 2020 году отловили и провели через приюты 483 животных, в том числе 477 собак. В Магнитогорске за счет областных средств отловили и передали в приюты 157 собак, за счет средств муниципалитета — 500 животных», — сообщает пресс-служба минсельхоза Челябинской области.

Большую работу провели и в муниципалитетах региона. В Ашинском районе отловили и вакцинировали 77 собак, в Миассе — 106, в Чебаркульском районе — 136, в Чебаркуле — 28, в Златоусте — 87.

Строительство государственных приютов поможет качественнее регулировать ситуацию с ростом числа бродячих собак. Первое учреждение, рассчитанное на содержание 500 голов, должно открыться в Агаповском районе в феврале. Еще один приют появится в 2021 году в Сосновском районе, на 2022 год запланировано открытие подобного учреждения в Катав-Ивановском районе.