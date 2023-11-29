В Копейске с 1 января отменят работу 17 маршруток

Город переходит на перевозки по регулируемому тарифу

В Копейске с нового года отменят работу 17 маршруток, им на замену введут новые — по регулируемому тарифу, часть рейсов усилят автобусами. В региональном Миндортрансе рассказали, как будет организовано движение в городе.

Пассажирские перевозки Копейска переходят с 1 января только на регулируемый тариф. Это значит, что оплачивать проезд можно будет банковскими картами, проездными, в том числе льготными. Пассажиры смогут отслеживать транспорт в режиме реального времени в приложениях и сервисах «Яндекс. Карты» и «2ГИС». В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области сообщили, что автобусы брендируют в единую ливрею, и в целом это позволит быстрее обновить весь подвижный состав города.В городе введут пять новых маршрутов:

11. Автовокзал — Советов.

21А. Автовокзал — Школа № 16 (Тугайкуль).

22. Автовокзал — Зуевка — Старокамышинск (по Урицкого).

23. Автовокзал — ЧГРЭС.

29. Автовокзал — РМЗ.

Усилят дополнительным транспортом шесть маршрутов: 2, 5, 7, 10, 18к, 26. Объединят три маршрута по регулируемому тарифу: 2К → 2. 30А, 30Б → 30.

«Планируется организовать работу по направлениям, которые в настоящее время не обслуживаются маршрутами по регулируемому тарифу: поселки Советов, Зуевка, ЧГРЭС, РМЗ и микрорайон Тугайкуль», — прокомментировали в ведомстве.

Вместе с тем отменяются 17 маршрутов по нерегулируемому тарифу: 2Б, 3Б, 4Б, 5Б, 7Б, 9, 10Б, 13, 12К, 16Б, 16К, 18Б, 19К, 20, 21, 26Б, трассы которых дублируют на 90% маршруты по регулируемому тарифу.

Напомним, в челябинской агломерации проходит транспортная реформа. По ней продолжается обновление пассажирского транспорта: трамваев, троллейбусов и автобусов. Переход на регулируемый тариф позволит городам уйти от «серого нала», который нередко применяют маршрутчики, и контролировать дорожную ситуацию в часы пик, усилив работу на отдельных маршрутах.