В Копейске после падения ребенка в колодец закрыли 34 люка

В городе провели рейд

В Копейске обнаружили 34 открытых люка канализации и водоснабжения, часть из них были бесхозными. Две недели назад в поселке округа ребенок провалился в открытый колодец.Сегодня на аппаратном совещании глава Андрей Фалейчик потребовал доклад по инциденту.

По словам начальника управления городского хозяйства Марины Яхиной, коммунальные службы провели рейды по всему округу. В результате проверки обнаружены и закрыты 34 колодца, 11 из них были бесхозными.

«МУП „Городская служба заказчика“ закрыло два колодца ливневой канализации, МУП „Копейские системы водоснабжения и водоотведения“ закрыло 21 водопроводный и канализационный колодцы, и дополнительно 11 открытых люков на расселенных аварийных домах были засыпаны», — отчиталась Марина Яхина.

Глава Копейска тем временем потребовал проконтролировать ход очистки дорог и кровель от снега и наледи, провести работу по профилактике зимнего травмирования горожан.