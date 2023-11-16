В Копейске проверят на криминал падение ребенка в колодец

Мальчик травмировал колено, упав с пятиметровой высоты

Следственные органы и прокуратура Челябинской области организовали проверку после падения 11-летнего ребенка в открытый колодец в поселке Потанино Копейского городского округа. Инцидент может вылиться в уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Мальчик упал в пятиметровый колодец 15 ноября, играя на улице. На помощь ребенку выезжали бойцы пожарно-спасательной части № 209 города Копейска. После поднятия на поверхность у школьника констатировали травму колена.

«В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц, принято процессуальное решение»,— сообщили в СУ СК по Челябинской области.

Прокуратура, в свою очередь, даст оценку должностным лицам МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения». При наличии оснований их привлекут к ответственности.