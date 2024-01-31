В Копейске Челябинской области продолжается стабилизация транспортной системы. На данный момент в городе определили новых перевозчиков для четырех автобусных маршрутов. Контракты с ними заключены до 30 июня 2024 года. Подробнее рассказали в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».
Маршруты № 8 «Автовокзал — МУП КСВВ — Автовокзал» и № 21а «Автовокзал — Школа № 16 (Тугайкуль)» с 1 февраля будет обслуживать ИП Гурьев.
Маршрут № 19а «Автовокзал — поселок Шахты 44» продолжит обслуживать ООО «Меркурий».
Маршрут № 26 «Автовокзал — Октябрьский» с 5 февраля будет обслуживать ООО «Автолайн».
Кроме того, сейчас идет приемка оставшихся 9 автобусов из 19, а также продолжается набор водителей.
Ранее в Копейске по просьбе горожан изменили маршруты № 11, 23 и 29.
Прием предложений по улучшению системы общественного транспорта в городе продолжается. Направлять свои идеи можно до 18 февраля на электронную почту gkh@akgo74.ru.