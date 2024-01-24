Три автобусных маршрута изменили по просьбам горожан в Копейске

Предложения по улучшению схем движения транспорта по‑прежнему принимаются

В Копейске Челябинской области по просьбе местных жителей изменили маршруты автобусов № 11, 23 и 29. В пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» рассказали, какие еще меры принимаются для стабилизации работы общественного транспорта в городе после отказа от маршруток.

«Закуплено 19 новых автобусов, 10 больших автобусов уже вышли на маршруты. Оставшиеся 7 средних автобусов и 2 малых выйдут на маршруты в феврале»,— уточнили в организации.

Кроме того, МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» продолжает набирать водителей и в ближайшее время водительский состав будет укомплектован на 100%.

От жителей Копейска продолжают принимать предложения по изменению маршрутов и расписания движения автобусов. Направлять свои идеи можно до 18 февраля на электронную почту gkh@akgo74.ru.

Более подробно об изменениях в транспортной системе города с 1 января читайте в нашем материале.