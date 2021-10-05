В Копейске обновят более двухсот остановочных комплексов

Мэрия утверждает дизайн-проект новых павильонов

В Копейской администрации занимаются разработкой нового инфраструктурного проекта — в городе планируют обновить более двухсот остановочных комплексов. Дизайн-проект остановок, где будут смонтированы павильоны, установлены урны, в ближайшее время предстоит утвердить управлению архитектуры и градостроительства администрации округа. По данным пресс-службы мэрии, обновление комплексов пройдет в следующем 2022 году.

Оснащение остановочных пунктов павильонами для ожидания общественного транспорта — часть муниципальной программы по развитию дорожного хозяйства. Стоимость работ еще не известна. По данным пресс-службы администрации Копейского округа, проект остановочных павильонов разрабатывается управление архитектуры и градостроительства. К монтажу планируется приступить в 2022 году.

Напомним, что обновление дорожной сети в Копейске планируется провести при поддержке областного бюджета.