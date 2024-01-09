В Копейске изменят схему движения транспорта в марте‑2024

При разработке учтут мнения горожан

В марте 2024 года в Копейске Челябинской области пересмотрят маршруты и расписание автобусов, которые запустили с 1 января. Как сообщили в пресс-службе администрации города, свои предложения горожане смогут направлять уже сейчас.

С 1 января в Копейске вместо маршруток ввели пять новых автобусных маршрутов, на которые пустили современный низкопольный транспорт. Как ранее сообщали в мэрии, новая маршрутная сеть полностью закрывает все маршруты, которые курсировали по нерегулируемому тарифу.

Однако за праздники в социальных сетях накопилось немало жалоб на новые маршруты и интервалы движения транспорта. В администрации города сообщили, что в марте вместе с Миндором Челябинской области планируют пересмотреть маршруты и время движения транспорта, и призвали горожан направлять свои предложения.

«С целью участия в формировании изменений схем движения маршрутов и расписания необходимо обращаться в ОГКУ „Организатор перевозок Челябинской области“ с обоснованными просьбами о необходимости таких изменений. Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 77. Телефон: (351) 214-42-24»,— уточнили в мэрии.

При этом в администрации Копейска напомнили, что в праздники общественный транспорт, как и раньше, ходил в сокращенном режиме. Сейчас задержки в расписании возможны из-за неудовлетворительных дорожных условий.

Подробнее о новой схеме движения общественного транспорта в Копейске читайте тут.