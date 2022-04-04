В Копейске до конца лета уберут более 140 незаконных свалок

Город избавят от 10 тысяч кубометров мусора

В Копейске к середине августа ликвидируют 144 незаконные свалки. Такое требование в адрес своего заместителя по жилищно-коммунальным вопросам Игоря Фролова озвучил глава города Андрей Фалейчик в ходе аппаратного совещания.

Это позволит избавиться от порядка 10 тысяч кубометров мусора. На ликвидацию свалок выделили субсидию из областного бюджета через министерство экологии и природопользования Челябинской области, также работы проведут при софинансировании из местного бюджета.

Напомним, в Челябинской области ликвидируют 500 несанкционированных свалок. Из областного бюджета уже выделили около 65 миллионов рублей. Деньги из регионального бюджета направили в 28 муниципалитетов, чтобы провести очистку территорий от небольших свалок твердых коммунальных отходов, объем которых не превышает 300 кубических метров.