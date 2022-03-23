В Челябинской области избавятся от 500 незаконных свалок

На эти цели муниципалитеты получили 65 миллионов

В Челябинской области ликвидируют 500 несанкционированных свалок. Из областного бюджета уже выделили около 65 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.

Деньги из регионального бюджета направили в 28 муниципалитетов, чтобы провести очистку территорий от небольших свалок твердых коммунальных отходов, объем которых не превышает 300 кубических метров.

Такая объемная работа проводится в области впервые. Раньше проблему со свалками территориям приходилось решать собственными силами.

Подготовительный этап планируют завершить в течение ближайшего месяца, а с наступлением сезона субботников приступить к уборке свалок. В Минэкологии отметили, что уже сейчас есть первые достижения. Например, в Кусинским районе уже определили исполнителя работ по ликвидации шести свалок.