В храмах Челябинска в первую пятницу Великого поста готовят коливо

Блюдо освятят и раздадут прихожанам

В первую пятницу Великого поста служат молебен святому мученику Феодору Тирону и освящают коливо — вареную пшеницу с медом. На приготовление постного блюда уходит несколько часов, а украшают его как настоящее произведение искусства, мозаичное панно. Корреспондент ИА «Первое областное» накануне богослужения побывал в Одигитриевском монастыре и узнал, как готовят и чем украшают коливо.

Коливо — это сваренные зерна пшеницы или рис, в которые добавляют мед или сахар, иногда изюм, чернослив или яблоки. Также приправляют специями: кардамоном, корицей. Изюминка колива в его внешнем виде: традиционно сверху его украшают изображением креста из изюма, зерен граната, сухофруктов или орехов. Вокруг добавляют узоры, кайму, рисунки — полет фантазии не ограничен. Все орнаменты тоже съедобные.

Справка. Коливо готовят в честь какого-либо святого, это считается великопостным блюдом. Корни этой традиции уходят в IV век нашей эры: в городе Амасии воин Феодор вместе с другими христианами отказался отречься от Христа и принести жертву идолам. Его пытали, а после заперли в темнице, где к нему явился Иисус. Через некоторое время Феодора вывели из темницы и под пытками снова принуждали отречься от Христа. Его приговорили к сожжению. Полвека спустя император Юлиан Отступник приказал каждый день в течение первой недели поста тайно кропить идоложертвенной кровью еду, продаваемую на рынках. Святой Феодор явился к Константинопольскому архиепископу Евдоксию и велел сказать христианам, чтобы они не покупали на рынках оскверненную пищу, а готовили коливо. Православная церковь до сих пор ежегодно отмечает память великомученика Феодора Тирона в первую субботу Великого поста. Накануне, в пятницу, после заамвонной молитвы служится молебен святому Феодору Тирону и благословляется коливо.

Готовится коливо несколько часов. Сначала пшено замачивают на всю ночь, затем варят около пяти часов. Какое-то время еще нужно потратить на декорирование блюда. В Одигитриевском монастыре к украшению подходят со всей серьезностью. Каждый новый элемент продумывают долго, вдумчиво. Добавляют миндаль, смотрят, убирают орех, если картинка не понравилась. Работа очень кропотливая — некоторые детали даже выкладывают пинцетом.

«Люди прикладывают большие старания для того, чтобы украсить коливо. В некоторых монастырях даже делают, можно сказать, иконописное изображение — иконописец, мастер выкладывает на блюде всевозможные картины», — рассказала монахиня.

Традиционно варенное с медом пшено посыпают сверху сухарями, но в последнее время кто-то использует и другие ингредиенты, например кокосовую стружку. Далее выкладывается крест и вокруг уже детали. Монахини используют цедру, изюм, миндаль и арахис, кешью, тыквенные семечки и кедровые орехи, чернослив, сушеные фрукты, гранат.

«Самый главный ингредиент, конечно, это любовь. Коливо должно быть приготовлено с любовью, с молитвой», — делится мать Мария.

В этом году приготовили около пяти килограммов вареной пшеницы. Накануне пятницы из нее сделали коливо, а сегодня освятят и раздадут прихожанам. Как делятся монахини, обычно на службу приходит около 300—400 человек.

«Приготовление пшеницы — это ежегодная наша традиция. Участвуют у нас и сестры, и бывают паломники, иногда сотрудники, которых мы привлекаем. В пятницу первой седмицы Великого поста произойдет освящение, где читается молитва и происходит окропление святой водой. После этого, по окончании молитвы, коливо уже раздается прихожанам», — рассказывает монахиня Мария, насельница Одигитриевского монастыря.