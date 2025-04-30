В хозяйстве Челябинской области сеять будут в два раза быстрее

К посевной в СПК «Коелгинское» приобрели современную сеялку

В Еткульском районе Челябинской области звездного часа ждет новая сеялка. В хозяйстве постоянно обновляют технику. В этом году купили посевной комплекс на 16 рядов. В работу его пока не запускали, но делают на оборудование большую ставку.

В основном в СПК «Коелгинское» работает отечественная техника, трудностей с запчастями предприятие не испытывает. Новинка также сделана в России, правда, из импортных комплектующих производства Horsch.

«У нас сеялки 8- или 12-рядковые. Новая сеялка за раз сеет 16 рядов. То есть один человек на ней будет заменять два трактора. Плюс здесь большой объем бункера, порядка 7000 литров: 2000 под семена и 5000 литров под удобрения», — рассказывает главный агроном хозяйства Антон Попиралин.

То есть, например, для сева подсолнечника агрегат надо будет заправить только один раз утром и всю смену он будет сеять, уточняет Антон. Не надо тратить время на остановку и дозаправку.

Чудо-сеялка напичкана датчиками. Оператор в тракторе видит практически все: как сеет, что сеет, где прошел пропуск, а где проскочило лишнее семечко. Обращению с техникой механизаторов обучает представитель компании-производителя.

Новая техника оказывает существенное влияние на эффективность земледелия, повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции, отмечают в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области. Областная и федеральная программы поддержки (субсидии, льготные кредиты, федеральный лизинг) обеспечивают стабильность в обновлении технологического парка. В регионе по итогам прошлого года аграрии приобрели 661 единицу техники.