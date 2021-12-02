В Катав-Ивановске ритуальщики отказались от захоронений на скандальном погосте

Новые границы кладбища еще нужно доказать

В Катав-Ивановске местные жители выступили против расширения границ городского кладбища к жилым домам. Мэрия утверждает, что новые границы погоста введены законно, а горожан пугает скорое соседство с захоронениями. Ситуация обрастает новыми подробностями: местное предприятие ритуальных услуг отказалось от захоронений, пока не будет официальных подтверждений границ погоста. Теперь администрация готова внести изменения в план проекта поселения, но о сроках никто не говорит. В ситуации разбирались корреспонденты ИА «Первое областное».

Напомним, в Катав-Ивановске жители Запрудного района выступили против расширения границ кладбища к жилым домам. По словам горожанина Александра Елисеева, жители ближайших к кладбищу улиц боятся, что от захоронений через грунтовые воды инфекция может попасть к ним.

«Место куда сейчас расширяют кладбище, болотистое, здесь родники были. У нас тут у всех огороды, скважины. Это же ненормально, когда в сотне метров от дома могилы», — пояснил Первому областному информагентству Александр.

Забор для новой территории кладбища, которое разрастается в сторону города, возвели еще в прошлом году. Три недели назад Александр остановил копщиков могил, которые уже начали осваивать новую территорию. Сегодня стало известно, что представители местной ритуальной компании отказались от захоронений, пока мэрия не предоставит разрешительных документов на землю.

«Мы пока перестали хоронить на новом месте. Никаких документов, кроме устных заверений, что это земля кладбища, мы не видели», — пояснил представитель компании Антон Соколов.

Он также объяснил, что на двух действующих в городе кладбищах мест уже нет.

«Эта проблема поднимается давно. Кладбища полные, хоронить людей негде. Я понимаю жителей, кому хочется видеть под окнами кресты. Но больше всего люди боятся за воду», — продолжил Антон.

Ранее в мэрии пояснили, что непосредственная близость к постройкам горожан произошла из-за самовольного захвата земли одним из местных жителей.

«Там есть земельный участок у нас, где гражданин самовольно занял территорию более 2 тысяч квадратных метров. Я думаю, возможно, из-за этого возникает конфликт: при занятии этой самовольной территории расстояние до кладбища действительно составляет порядка 77 метров. В случае освобождения этой территории расстояние до ближайших границ жилья 1 более 120 метров. В рамках действующего законодательства минимальное расстояние от домов до кладбища — не менее 100 метров. Мы все эти параметры выдерживаем, действуем в рамках правового поля», — пояснил корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» глава города Иван Норко.

Сегодня мэрия дала разъяснения, что администрация Катав-Ивановского городского поселения разрабатывает новый проект границ городского поселения, «в рамках которого будет рассмотрен вопрос определения нового участка для захоронения». Пока же, по данным местных властей, места для захоронения на запрудовском кладбище имеются.

ИА «Первое областное» будет следить за развитием событий.