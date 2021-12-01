В Катав-Ивановске жители конфликтуют с мэрией из-за соседства кладбища с домами

Городской погост разросся до пугающих масштабов

В Катав-Ивановске жители города и местная власть не могут поделить границы кладбища. Территория разрастающегося погоста стала увеличиваться и пугает своими масштабами местных жителей, которые обоснованно боятся соседства с захоронениями. Мэрия города ссылается на нормы законодательства, а конфликт привлекает все больше внимания общественности. В ситуации разбирались корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

В редакцию информагенства «Первое областное» обратился житель города Катав-Ивановск. Он рассказал, что в восточной части города расширили одно из двух городских кладбищ — в Запрудном районе. Теперь кладбище находится опасно близко к жилым домам.

«У нас от домов — дорога, а за ней траншеи с водой. Вся вода бежит от кладбища. Теперь его хотят расширить. И мы можем просто травится этой водой, у нас во дворах свои скважины огороды. Это же просто опасно. Тут две улицы города граничат с кладбищам, и все жители возмущены», — рассказал местный житель Александр Елисеев.

Горожане считают, что у мэрии нет разрешительных документов на расширение погоста. Однако мэрия имеет совсем другую позицию. По словам главы города Ивана Норко, кладбище в Запрудном районе города граничит близко с участком, который был, в свою очередь, незаконно захвачен местным жителем.

«Там есть земельный участок у нас, где гражданин самовольно занял территорию более 2 тысяч квадратных метров. Я думаю, возможно, из-за этого возникает конфликт: при занятии этой самовольной территории, расстояние до кладбища действительно составляет порядка 77 метров. В случае освобождения этой территории, расстояние до ближайших границ жилья более 120 метров. В рамках действующего законодательства минимальное расстояние от домов до кладбища — не менее 100 метров. Мы все эти параметры выдерживаем, действуем в рамках правового поля», — пояснил мэр корреспонденту медиахолдинга Первый областной.

Пока же местные жители намерены обращаться в надзорные ведомства и доказывать незаконность расширения границ кладбища. По словам Александра Елисеева, с горожанами Запрудного района никто из представителей власти не встречался и не объяснил, как же получилось, что погост стал ля них пугающим соседством. ИА «Первое областное» будет следить за развитием событий.