В Катав-Ивановске при морозах за 40 остановили на ремонт отопительные котлы

Восстановить теплоснабжение обещают через две недели

На фоне аномальных морозов в нескольких многоквартирных домах Катав-Ивановска охладились батареи. Выяснилось, что перебои с теплом возникли по причине ремонта двух котлов в центральной городской котельной. Об этом сообщает местное издание «Авангард».

Ссылаясь на публикации катав-ивановцев в социальных сетях, газета сообщает, что температура в некоторых квартирах опустилась до 17, 16, а где-то даже до 11 градусов.

Накануне ситуацию изданию прокомментировал руководитель предприятия «Теплоэнерго» Сергей Жидов. По его словам, в котельной «Центральная» работает только один котел из трех, остальные находятся в ремонте.

«Ремонтом второго котла занимаются подрядчики, планируется закончить его к 25 декабря. После ремонта и установки второго котла температура в квартирах восстановится до нормы», — пояснил Жидов.

Первое областное информационное агентство связалось с и. о. главы Катав-Ивановска Петром Емельяновым. Он подтвердил, что из трех котлов в строю сейчас один — на него намеренно не увеличивают нагрузку, чтобы не нарушить работоспособность. Второй котел не запущен, так как по нему идут судебные тяжбы.

«Еще при бывшем главе города котел после ремонта не приняли в эксплуатацию. Теперь подрядчик, выполнявший ремонт, подал в суд на заказчика — теплоснабжающую организацию МУП „Теплоэнерго“», — пояснил Емельянов.

«Теплоэнерго», в свою очередь, объявляет себя банкротом и заявляет о снятии с себя всех обязанностей по обеспечению теплом населения. В мэрии это считают незаконным.

Третий котел в ремонте, бригада в спешном порядке пытается его запустить. По словам и. о. главы, сейчас депутаты, администрация города делают все возможное, чтобы ускорить запуск третьего котла.

Собственникам остывших квартир пообещали сделать перерасчет.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что сегодня в Катав-Ивановском районе температура воздуха за окном опускалась до −47 градусов.