В Каслях после реконструкции школа сможет принять больше учеников

В обновленном учреждении смогут заниматься учащиеся с 1 по 11 классы

В Каслях обновят здание школы № 25, что позволит принять больше учащихся. Проектом предусмотрена реконструкция существующего здания и строительство двухэтажного пристроя, где разместят пищеблок, медпункт, актовый зал и библиотеку. В новой школе будет организован учебный процесс с 1 по 11 классы, сообщает администрация города.

«На сегодняшний момент дети учатся в две смены в здании, которое находится в отдалении от центров дополнительного образования и отдалено территориально в частном секторе. Огромное спасибо губернатору Алексею Леонидовичу Текслеру за особое внимание к решению этого непростого вопроса, ведь новое помещение для обучающихся каслинских детей позволит разрешить много вопросов — и учебных, и транспортных, и вопросов территориальной доступности», — прокомментировала замглавы Каслинского района по социальным вопросам Татьяна Лысенко.

Иван Мациенко, житель Каслей, папа двух школьников, как и многие родители, ждет реконструкцию. Мужчина надеется, что его дети пойдут в 7-й класс уже в новое здание школы.

Напомним, в ближайшие два года 80 регионов России получат в общей сложности более 91 миллиарда рублей на капитальный ремонт более двух тысяч школ. Деньги направят по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Челябинская область из федерального бюджета получит почти 464 миллиона рублей.