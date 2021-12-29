Челябинская область получит почти полмиллиарда рублей на капремонт школ

Деньги направят из федерального бюджета

В ближайшие два года 80 регионов России получат в общей сложности более 91 миллиарда рублей на капитальный ремонт более двух тысяч школ. Деньги направят по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Челябинская область из федерального бюджета получит почти 464 миллиона рублей.

На эти деньги в регионе отремонтируют 17 школ, рассказали в областном министерстве образования. Впервые работы будут проводить в таком масштабе. Деньги область получит в рамках софинансирования — расходы регионального бюджета на исполнение этой программы уже рассчитаны.

«На стадии подготовки ремонта к участию в этом процессе будут активно привлекаться родительские комитеты. Сейчас мы ведем работу по созданию в области Регионального штаба общественного родительского контроля. В него будут входить представители всех муниципальных штабов. Это будут активисты из родительских комитетов, способные взаимодействовать с исполнителями на разных этапах решения обозначенной проблемы», — рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

На Южном Урале будет создаваться система общественного родительского контроля за формированием комфортной образовательной среды, в том числе за качеством питания, строительством объектов образовательных организаций, их ремонтом, а также закупкой средств обучения, воспитания и учебного оборудования.

Добавим, по поручению Владимира Путина до конца 2026 года будет отремонтировано более семи тысяч зданий общеобразовательных организаций.