В Каслях открыли вертолетную площадку для санавиации

Это поможет оперативно доставлять тяжелых пациентов в медучреждение

В каслинской районной больнице открыли вертолетную площадку для санитарной авиации. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области. «Авиаскорая» быстро и безопасно доставляет пациента в медучреждение.



«Основная задача санитарной авиации — это оперативная, слаженная и безопасная доставка пациента в медицинское учреждение, где ему будет оказана соответствующая медицинская помощь», — сказал исполняющий обязанности главного врача районной больницы города Касли Вадим Сагитов.

Такой способ транспортировки важен для жителей тех районов, где нет возможности быстро добраться до медучреждения на машине.

Добавим, оборудование на борту вертолета позволяет оказывать неотложную помощь тяжелым пациентам.