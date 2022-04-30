В Карталах простятся с погибшим на Украине танкистом

Марату Жунусову был 21 год

1 мая в Карталах Челябинской области простятся с 21-летним танкистом Маратом Жунусовым, который погиб во время спецоперации на Украине, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации Карталинского района.

Прощание с военнослужащим состоится с 9:00 до 11:00 в ДК «Радуга». На похоронах будет присутствовать глава района Анатолий Вдовин.

Как сообщают в социальных сетях знакомые Марата Жунусова, он погиб 29 апреля. Парень проходил военную службу по контракту. Среди его увлечений были музыка и спорт.

Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

25 апреля в Аше простились с 28-летним младшим сержантом Владиславом Якшаминым. Командировка на Украину стала для него второй и последней военной операцией.