В Аше прошли похороны погибшего на Украине десантника

Владислав Якшамин пал в ходе специальной военной операции

25 апреля Аша простилась с 28-летним Владиславом Якшаминым, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации района. Для 28-летнего младшего сержанта командировка на Украину стала второй и последней военной операцией.



По данным пресс-службы администрации района, прощание с Владиславом прошло в районном Доме культуры.

Как сообщают местные паблики, Владиславу Якшамину было 28 лет, он служил механиком-водителем боевой машины десанта (БМД), носил звание гвардии младшего сержанта. До участия в специальной военной операции на Украине Якшамин воевал в Сирии. Солдат погиб 20 апреля.

Редакция Первого областного информагентства выражает свои соболезнования родным и близким Владислава.