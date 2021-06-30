Из-за аварии на сетях в Карталах организовали подвоз питьевой воды

Коммунальщики разбирают сарай, под которым произошел порыв сети

В Карталах со вторника, 29 июня, на улицах Рылеева, Есенина, Тургенева и Герцена нет воды. В микрорайоне произошел порыв водопровода. Для жителей организовали подвоз воды, а к устранению аварии коммунальщики приступят после разбора строения, под которым проходил водовод, сообщает администрация Карталинского района.

Второй день в частном секторе в микрорайоне Карталы-2 нет воды, причиной стал порыв водопровода. Место аварии оказалось под капитальной постройкой. Для жителей организован подвоз питьевой воды.

«Оказалось, что на водопроводе ранее был построен капитальный сарай. Место порыва оказалось как раз под этой постройкой. Идет разбор постройки, чтобы можно было приступить к работе по устранению порыва», — прокомментировал руководитель МУП «Водоснабжение» Станислав Марковский.

Сроки устранения аварии в администрации района не озвучили. Однако глава района принял решение выделить из местного бюджета всем сельским поселениям деньги для приобретения дизельных генераторов.

«Насосы, генераторы — всё это должно быть в запасе в поселениях, чтобы при любой погоде, даже аномальной, у людей дома были тепло, вода и свет. Это не очень большие деньги для спокойствия и комфорта людей», — прокомментировал глава Карталинского района Анатолий Вдовин.

Всего на эти цели из районного бюджета выделен 1 миллион рублей. Напомним, на этой неделе в соседнем муниципалитете — Локомотивном городском округе также организован подвоз питьевой воды. Губернатор Алексей Текслер принял решение выделить деньги на ремонт системы, а местным властям заявил о грядущих кадровых изменениях.