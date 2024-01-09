В какие месяцы выгоднее всего брать отпуск в 2024 году

Эксперты назвали три таких месяца

В 2024 году брать отпуск выгоднее всего с финансовой точки зрения в июле, августе и октябре. А если хочется отдохнуть как можно дольше, пусть даже в ущерб деньгам, то лучшими месяцами станут январь, май и июнь, сообщили изданию «РИА Новости» эксперты.

Как рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев, если при уходе в отпуск хочется минимизировать потери при выплате зарплаты, то нужно выбирать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2024 году таких месяцев будет три: июль, август и октябрь.

Если же важнее не деньги, а продолжительность отдыха, то лучше выбирать месяцы с длинными праздничными выходными, которые можно присоединить к отпуску. В этом году лучшими месяцами будут январь, май и июнь.

Ранее юрист и эксперт по трудовому праву HeadHunter Татьяна Нечаева рассказала о том, как рассчитываются отпускные.