В говяжьей тушенке, произведенной в Челябинской области, нашли курицу и свинину

Проверку проводил региональный Россельхознадзор.

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В Челябинской области Управлением Россельхознадзора во время проверки говяжьей тушенки от производителя ООО «Агроторг Троицк», обнаружили в ней ДНК курицы и свинины.

В составе тушенки под названием «Говядина тушеная Дубровская высший сорт ГОСТ 32125-2013» обозначалось только мясо говядины, лук и специи, однако состав, указанный на упаковке, оказался недостоверным.

«В сырьевом составе (ДНК) продукта обнаружены незаявленные производителем в составе, указанном на маркировке продукции, видоспецифичная ДНК курицы и видоспецифичная ДНК свиньи. Кроме того, имеется несоответствие значения физико-химического показателя —массовая доля белка 11,32%, при заявленной производителем норме не менее 15,0 %», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении Россельхознадзора по Челябинской области.

Предприятию выдано предписание о том, чтобы действие Декларации о соответствии ЕАЭС на мясные консервы было прекращено из-за несоответствия состава, указанного на упаковке, реальному.