В городах Челябинской области стартовал отопительный сезон 22 сентября

Где в области уже включили отопление, а где только планируют

С сегодняшнего дня, 22 сентября, в Трехгорном, Верхнем Уфалее, Пласте и Чебаркуле стартует отопительный сезон. Тепло будет поступать в соцобъекты и дома на протяжении трех дней. Первым делом его пустят в школы, больницы, детские сады и другие учреждения, следует из постановлений.

В Копейске с сегодняшнего дня начнут подключать только социальные объекты. С 29 сентября тепло начнет поступать в дома.

В Южноуральске отопление начнут подавать с 1 октября. Как сообщили в пресс-службе администрации города, такое решение принято с учетом комфорта горожан: к этому времени бабье лето окончательно завершится и в городе похолодает. Первым делом также подключат соцучреждения. Но в целом подключение не должно занять более трех дней.

Кусинский район запустил отопительный сезон еще 11 сентября.

В Челябинске точной даты старта отопительного сезона пока нет — решение примут на следующей неделе. Но больницы, детские сады и школы уже получают тепло по заявкам.

Напомним, по правилам отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура не превышает +8 градусов на протяжении пяти дней.

В ближайшие дни в Челябинскую область вернется жаркое лето с температурами до +30 градусов. Остынет воздух к выходным.