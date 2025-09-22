Резкие перепады температур ждут южноуральцев в третьей декаде сентября

Циклоны будут быстро сменять друг друга

На последней неделе сентября погода в Челябинской области ожидается неустойчивой. Температура воздуха будет то подниматься почти до +30 градусов, то опускаться до +6. Без дождей не обойдется. Подробнее о погоде с 22 по 28 сентября — в материале ИА «Первое областное».

Сегодня в Челябинской области прохладно, местами пройдут небольшие дожди — это влияние северо-западного циклона. Но уже во вторник, 23 сентября, температура воздуха в регионе может подняться выше +25 градусов. Столь резкое потепление принесет атлантический циклон.

По-летнему теплая погода задержится всего на несколько дней. Уже в четверг циклоны начнут быстро сменять друг друга, температура будет снижаться, пройдут дожди. К концу недели синоптики обещают похолодание до +10 в дневные часы.

В Челябинске самым жарким днем будет среда: воздух прогреется до +27 градусов. В четверг пройдет дождь, градусники покажут до +20. В пятницу пасмурно и +19. В выходные всего около +10 и также небольшие дожди.

В южных районах осадков почти не будет. Максимальная температура составит +29 градусов. В выходные также резко похолодает.

На севере области почти вся неделя ожидается дождливой. Температурный максимум — до +22 градусов — также придется на среду. В выходные — до +6.