В городах Челябинской области создают филиалы Единого центра поддержки участников СВО

Губернатор Алексей Текслер поручил расширить доступ к мерам поддержки бойцов

В крупных городах Челябинской области уже в этом году откроют филиалы Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО. По поручению губернатора Алексея Текслера территориальные отделения Единого центра появятся в Магнитогорске, Златоусте и Миассе, что обеспечит охват удаленных территорий — горнозаводской зоны и юга области. В областных городах бойцам и их семьям будет доступен весь комплекс мер поддержки, в том числе, медико-социальная реабилитация. Об этих планах губернатор Алексей Текслер доложил президенту РФ Владимиру Путину во время встречи в Магнитогорске 16 июля. В ИА «Первое областное» узнали подробности уникального проекта. Аналогов Единого центра в других регионах нет.





«Созданный по поручению губернатора Алексея Текслера центр выполняет ключевую миссию — комплексно помогать участникам специальной военной операции восстанавливаться и возвращаться в мирную жизнь. С момента открытия в октябре 2023 года проработано более 27 тысяч обращений. Ежедневно сюда приезжают люди не только из Челябинска, а со всей области. Для того, чтобы услуги были доступны и максимально приближены к месту проживания вернувшихся участников СВО, губернатором было принято решение создать филиальную сеть. Это решение глава региона озвучил во время своего ежегодного обращения к депутатам Законодательного Собрания. Мы уже подобрали помещения в Магнитогорске и Златоусте, где откроются филиалы в этом году, также активно ведем работу по Миассу», — говорит министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.





По ее словам, при выборе локации для размещения филиалов, учитывалась транспортная доступность, планировка помещений, их площадь, чтобы была возможность разместить фронт-офис, кабинеты для медико-социальной реабилитации, психологической помощи, ситуационные комнаты и многое другое.

«Для нас очень важно, чтобы, находясь „за ленточкой“, участники специальной военной операции понимали, что о членах их семей заботятся, им помогают во всем. Под одной крышей расположены Единый центр, региональный филиал Фонда „Защитники Отечества“, Комитет семей воинов Отечества, региональная Ассоциация ветеранов СВО. Перенять опыт работы Центра к нам приезжают представители других российских регионов», — уточнила замдиректора Единого центра Мария Шпилькова.





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Особое внимание здесь уделяется восстановлению здоровья вернувшихся участников СВО. С марта этого года здесь работает отделение медико-социальной реабилитации.

«В Центре разрабатывается индивидуальный план реабилитации, который, как правило, включает в себя лечебную физкультуру, лечебный массаж, физиотерапию, работу врача-реабилитолога, физиотерапевта, врача ОПК, психотерапевта. В зале лечебной физкультуры у нас работает механотерапия, то есть идет разработка всех групп суставов, контрактур, тугоподвижности. Работает школа ходьбы и школа падения», — пояснил замдиректора по медико-социальной реабилитации Единого центра Михаил Моторин.





По словам врача по лечебной физкультуре Ирины Волковой, основная цель медицинской реабилитации — сохранить объем движений в ампутированной конечности, а также подготовить пациента к протезированию.

«Лечебная гимнастика включает в себя комплекс упражнений, направленных на укрепление мышц, также силовые упражнения на координацию, равновесие. Массаж направлен на улучшение кровоснабжения, снижение отечности в нижних конечностях, а физиопроцедуры влияют на улучшение микроциркуляции и дают мощный противовоспалительный эффект», — говорит она.





В среднем курс реабилитации для участников СВО составляет 28 дней, но в случае необходимости программу реабилитации продлевают.

По инициативе губернатора такие отделения реабилитации станут доступны участникам СВО по всей области. Восстановление здоровья и реабилитация ветеранов – приоритетное направление для области. На встрече с президентом Владимиром Путиным Алексей Текслер подробно остановился на этой работе. Так, был полностью отремонтирован военный госпиталь Минобороны, обновляется областной госпиталь ветеранов войн.

«Союз госпиталей Минобороны признал наш госпиталь лучшим в амбулаторно-медицинской реабилитации. Также по всему региону открываем отделения реабилитации», — пояснил губернатор.

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В службу психологической помощи Единого центра уже поступило более 2 тысяч обращений. Здесь успешно лечат посттравматическое стрессовое расстройство, купируют фантомные боли, проводят когнитивную коррекцию, которая особенно очень важна после получения контузий, черепно-мозговых травм.

«Число обращений растет, мы видим положительные отклики, положительную динамику. Мы составляем индивидуальный план реабилитации, одно из нововведений которого — работа с аппаратными комплексами. В нашем случае широко применяется программный комплекс Flow. Работает данный аппарат с виртуальной реальностью. Оснащен системой биологической обратной связи, то есть в процессе работы мы видим показатели пульса, сердечной вариабельности, когнитивной нагрузки пациента, при необходимости корректируем курс», — пояснил психолог Данил Налимов.





Поддержка участников специальной военной операции и их семей — абсолютный приоритет в работе правительства Челябинской области, исполнительных органов и органов местного самоуправления. Значимость этого направления была отмечена на недавней встрече губернатора Алексея Текслера с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.