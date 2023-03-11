В горных районах Челябинской области дорожников обязали привлечь резервную снегоуборочную технику

На федеральной трассе наблюдается мокрый снег и гололедица

В воскресенье, 11 марта, в горных районах Челябинской области возможны сильные снегопады, мокрый снег, гололедица. В управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» обязали подрядчиков усилить дежурные смены спецтехникой и привлечь резервные бригады, сообщает региональный Упрдор.

Подрядчиков по содержанию автомобильной трассы М-5 «Урал» на сегодня обязали создать группы оперативного реагирования, организовать дежурство водителей и механизаторов, дополнительно привлекаемых в случае сложной дорожной обстановки. Также резервная снегоуборочная техника со смежных участков может быть переброшена на трассу.

Водителей попросили по возможности исключить поездки на дальние расстояния.

«Если поездку не отменить, то выезжая на дорогу быть особенно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, максимально ответственно готовиться к выезду, не забыв проверить исправность транспортного средства», — сообщили в ведомстве.

Также водителей попросили не помех для спецмашин, двигаться вслед за спецтехникой, не пытаясь идти на обгон.



По сообщениям водителей из социальных сетей, сейчас на участке трассы в горных районах области идет мокрый снег, движение транспорта рабочее.