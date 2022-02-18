В горбольнице Миасса отремонтировали отделение травматологии

Средства на масштабную реконструкцию поступили из бюджета Челябинской области

«Приятно видеть высокое качество ремонта. В этом блоке травматологического отделения теперь стало намного уютнее и светлее. Просьбу от медиков — докупить необходимую мебель — выполним в ближайшее время, чтобы отремонтированные помещения имели законченный эстетический вид»,

— рассказал главный врач ГКБ № 2 Антон Криушов.

«Пришлось немножко потеснится. Зато после ремонта отделение сильно преобразилось — стало уютнее, светлее и теплее. Отремонтированы потолки, увеличено количество светильников, полностью заменены все розетки. Санитарные комнаты теперь адаптированы для пациентов с ограниченными возможностями здоровья»,

— поделился впечатлениями заведующий травматологическим отделением ГКБ № 2 Владимир Крюков.

«Разница значительная. В палатах стало намного светлее, и даже кажется, что просторнее. И что самое приятное — после замены старых деревянных окон на пластиковые в отделении стало намного теплее»,

— сказал Денис Жмаев.