В Челябинской области капитально отремонтировали отделение травматологии горбольницы № 2 Миасса. Масштабная реконструкция затронула правое крыло учреждения на площади 654 квадратных метра. За счет регионального бюджета там полностью обновили палаты, коридоры, холлы, санузлы, процедурный и перевязочный кабинеты. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщила пресс-секретарь больницы Марина Антропова.
«Приятно видеть высокое качество ремонта. В этом блоке травматологического отделения теперь стало намного уютнее и светлее. Просьбу от медиков — докупить необходимую мебель — выполним в ближайшее время, чтобы отремонтированные помещения имели законченный эстетический вид», — рассказал главный врач ГКБ № 2 Антон Криушов.
В отделении установлены новые двери, пластиковые окна, бытовая сантехника, заменены все инженерные системы. Таких обновлений не было с момента ввода в эксплуатацию стационарного корпуса больницы.
Ремонт шел без выходных и праздничных дней. При этом работу отделение не останавливало ни на сутки. Оно функционировало в штатном режиме на площадях второго блока.
«Пришлось немножко потеснится. Зато после ремонта отделение сильно преобразилось — стало уютнее, светлее и теплее. Отремонтированы потолки, увеличено количество светильников, полностью заменены все розетки. Санитарные комнаты теперь адаптированы для пациентов с ограниченными возможностями здоровья», — поделился впечатлениями заведующий травматологическим отделением ГКБ № 2 Владимир Крюков.
Врачи надеются, что обновленная обстановка будет поднимать настроение пациентам и способствовать их скорейшему выздоровлению.
Пациенты говорят, что больницу теперь не узнать. Денис Жмаев попал в травматологию с переломом ноги в октябре, когда ремонт только начался. На повторную операцию вернулся через четыре месяца и был приятно удивлен произошедшим переменам.
«Разница значительная. В палатах стало намного светлее, и даже кажется, что просторнее. И что самое приятное — после замены старых деревянных окон на пластиковые в отделении стало намного теплее», — сказал Денис Жмаев.
В 2022 году в ГКБ № 2 планируют отремонтировать второй блок травматологического отделения.
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