В горбольнице Миасса отремонтируют отделение травматологии

Масштабная реконструкция коснется палат и других помещений учреждения

В Челябинской области капитально отремонтируют отделение травматологии горбольницы № 2 Миасса. Масштабная реконструкция затронет его правое крыло на площади 654 квадратных метра, где приведут в порядок палаты, перевязочный, процедурный и другие кабинеты. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила пресс-секретарь учреждения Марина Антропова.

«Подрядчики полностью заменят трубы системы водоснабжения, проводку, установят современные пластиковые окна и двери, противопожарные перегородки и обновят систему противопожарной сигнализации. Во всех помещениях выровняют, оштукатурят и покрасят стены. В коридорах заменят подвесные потолки, в процедурной и перевязочной — уложат кафельную плитку», — рассказала Марина Антропова.

Рабочие уже приступили к ремонту. Провели демонтаж и сейчас занимаются отделочными работами. Помощь пациентам оказывают в соседнем крыле, чтобы сохранить прежний режим работы учреждения.