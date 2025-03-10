В горах Челябинской области высота снежного покрова увеличилась на 16 см за сутки

А где-то снега почти не было

Погоду в минувшие выходные в Челябинской области определял снежный циклон. Удар стихии пришелся в основном на горные районы: там за минувшие сутки выпало 11 миллиметров осадков, а юг региона атмосферный вихрь, можно сказать, обошел, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр.

«Количество выпавших осадков в воскресенье варьировалось от 0,4 до 11 миллиметров. Больше всего снега выпало в Златоусте — 11 миллиметров. Чуть меньше — по 7 миллиметров — в Катав-Ивановске и Нязепетровске»,— рассказали нам синоптики.

А, например, в Кизильском районе снега практически не было. Там, по словам специалистов Гидрометцентра, наблюдались «следы осадков» — те самые почти невидимые 0,4 миллиметра.

Напомним, что на 1 миллиметр осадков приходится 1—1,5 сантиметра высоты снежного покрова. Таким образом, в Златоусте сугробы стали выше на 16 сантиметров, в Катав-Ивановске и Нязепетровске — в среднем на 10 сантиметров.

По данным синоптиков, сегодня непогода продолжит бушевать. И вновь сильные снегопады пройдут в горных районах. Так что уже во вторник сугробы могут стать заметно выше.