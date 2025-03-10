Снегопады, сильный ветер и тепло до +4°C прогнозируют в Челябинской области 10 марта

Горные районы накроют метели

Сегодня, 10 марта, в Челябинской области будет бушевать непогода: снег и сильный ветер ожидаются почти на всей территории региона. В горах осадки будут сильными. При этом температура воздуха может подняться до +4°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +2…+4°C. Небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около +2°C. Снег должен закончиться ближе к вечеру. Ветер юго-западного направления, 5 метров в секунду.

В Миассе — под копирку.

Температура в Златоусте, Озерске и Верхнем Уфалее достигнет 0°C. Интенсивность осадков будет варьироваться в течение дня. Ветер западный, 5 метров в секунду.

Около +3°C ожидается в Южноуральске и Еманжелинске. В первой половине дня небольшой снег, во второй осадки усилятся. Ветер западного направления, 4 метра в секунду.

Столбики термометров в Бакале зафиксируются на −2°C. День выдастся снежным. Ветер западный, 6 метров в секунду.

Облачная погода без осадков установится в Карталах и Троицке. Жителям обещают до +2°C. Ветер юго-западного направления, до 6—9 метров в секунду.

В Нязепетровске целый день снегопад и 0°C. Ветер западный, 5 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −1 до +4°C. Облачно с прояснением, небольшой мокрый снег. Местами осадки будут умеренными. В горах ожидаются снегопады. Локально метели. Гололед и изморозь. Ветер южный, юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.