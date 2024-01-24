В феврале в Магнитогорске откроется новый детсад на 12 групп

Места в нем получат почти 300 дошкольников

Новый детский сад в Магнитогорске готов к приему воспитанников. Дошкольное учреждение на 290 мест построено в 147-м микрорайоне и поставлено на баланс муниципалитета, сообщили в Управлении Росреестра по Челябинской области.

«Площадь нового детсада — 4 724 кв. м, объект находится в оперативном управлении центра развития ребенка детского сада № 162. Планируется, что в учреждении оздоровительной направленности будут созданы две группы для детей ясельного возраста (1,5—3 года) и десять групп для дошкольников (3—7 лет). Для детей создаются комфортные условия пребывания. Оборудованы игровые помещения и комнаты для сна и отдыха, музыкальные и спортивные залы, медицинский кабинет и пищеблок. Кроме того, у дошкольного учреждения есть большая облагороженная территория для прогулок. На ней установлено игровое оборудование и теневые навесы (веранды)», — рассказали в ведомстве.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что в детском саду будут открыты в том числе две группы компенсирующей направленности и группа для детей-аллергиков, для оздоровления воспитанников в садике будет работать соляная пещера. Также дошкольное учреждение оснащено современной компьютерной техникой, интерактивным оборудованием, робототехническими конструкторами, специализированным оборудованием и спортинвентарем; создана безбарьерная среда для инвалидов и маломобильных групп: имеется оборудование для инвалидов (индукционная петля, таблицы Брайля), оборудован специальный санузел.

Как отмечал ранее в ходе поездки в Магнитогорск губернатор Челябинской области Алексей Текслер, открытие детского сада в 147-м микрорайоне позволит значительно снизить очередность детей и уменьшить переукомплектованность действующих детских садов.

«Знаю, что в новых микрорайонах потребность в местах в дошкольных учреждениях большая. Конечно, родители водят детей в садик, но вот так близко, в шаговой доступности, сада не хватало. Так что это по-настоящему востребованный объект», — комментировал глава региона.