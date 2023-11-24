Детсад на 290 мест в Магнитогорске откроется в январе 2024 года

Открытие второго садика в 147-м микрорайоне города значительно снизит очередь и уменьшит переукомплектованность действующих детсадов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил готовность важного социального объекта, который должен заработать уже после новогодних праздников, — второго детского сада на 290 детей ждут жители сразу нескольких микрорайонов города металлургов, передает корреспондент ИА «Первое областное» из Магнитогорска.

Открытие детского сада в 147-м микрорайоне позволит значительно снизить очередность детей и уменьшить переукомплектованность действующих детских садов. В детском саду будет функционировать 12 групп, в том числе группа для детей-аллергиков и две — компенсирующей направленности.

«Знаю, что в новых микрорайонах потребность в местах в дошкольных учреждениях большая. Конечно, родители водят детей в садик, но вот так близко, в шаговой доступности, сада не хватало. Так что это по-настоящему востребованный объект»,

— сказал глава региона.

Он напомнил, что ставил задачу, чтобы дети пошли в этот сад в январе 2024 года, и подрядчик подтвердил, что соблюдет график.

Глава региона осмотрел группы, спортивный зал, пищеблок и спелеокамеру — для оздоровления воспитанников в садике будет работать соляная пещера. Также дошкольное учреждение оснащено современной компьютерной техникой, интерактивным оборудованием, робототехническими конструкторами, специализированным оборудованием и спортинвентарем; создана безбарьерная среда для инвалидов и маломобильных групп: имеется оборудование для инвалидов (индукционная петля, таблицы Брайля), оборудован специальный санузел.