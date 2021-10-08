В Фершампенуазе объявлен карантин по бешенству животных

Очаг обнаружили в поселке Курганном

На территории Фершампенуазского сельского поселения Нагайбакского района объявлен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение опубликовано правительством Челябинской области.

«Определить эпизоотическим очагом территорию, расположенную по адресу: поселок Курганный Фершампенуазского сельского поселения Нагайбакского муниципального района Челябинской области, улица Молодежная, дом 2», — говорится в тексте документа.

Карантин предусматривает запрет на лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз животных. Исключение — животные, которых вакцинировали против бешенства в течение 179 календарных дней. Также нельзя снимать шкуры с трупов животных.

В неблагоприятном пункте запрещено проводить ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных.

Напомним, с начала 2021 года в Челябинской области зафиксировано 55 случаев бешенства животных. От смертельного вируса умерли две коровы, 23 дикие лисы, а также 30 домашних и безнадзорных собак и кошек.