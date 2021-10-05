В Челябинской области с начала года от бешенства уже погибли 55 животных

В 2021 году специалисты отмечают подъем числа заражений

С начала 2021 года в Челябинской области зафиксировано 55 случаев бешенства животных, все они — и дикие, и домашние — погибли, сообщает во вторник, 5 октября, пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

От смертельного вируса умерли две коровы, 23 дикие лисы, а также 30 домашних и безнадзорных собак и кошек. За тот же период 2020 года был зарегистрирован 51 случай бешенства.

«Пик заболеваемости в Челябинской области пришелся на 2010 и 2013 годы, когда, соответственно, было зафиксировано 210 и 227 случаев бешенства. Самый низкий показатель пришелся на 2017 год, когда от бешенства пало, соответственно, 31 животное», — замечают в пресс-службе.

По словам экспертов, Челябинская область стабильно входит в число регионов России с наибольшим количеством смертей животных от бешенства. Жителям области стоит осторожнее относиться к диким животным, которые забредают на территорию населенных пунктов, а домашних животных — прививать от опасной инфекции.