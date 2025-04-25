В Еткуле на 60 суток закрыли пансионат для пожилых

В учреждении нарушались санитарные нормы

Еткульский районный суд по иску прокуратуры приостановил работу пансионата для пожилых, где нарушались санитарные нормы, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

«Например, в жилых помещениях не было вентиляции, кроме естественной — окон. А в обеденном зале и пищеблоке, в туалетах и прачечной ее не было вообще. Постельные принадлежности: матрасы, подушки и одеяла — не проходили дезинфекцию. В пансионате не было территории для прогулок и места для сбора мусора, а площадка не огорожена и не благоустроена», — отмечают в пресс-службе.

И это менее половины всех нарушений.

Владелец пансионата признал вину. Работа заведения приостановлена на 60 суток с 24 апреля.

Чтобы закрыть заведение и опечатать двери, приставы до полуночи ждали, когда родные разберут постояльцев: 20 стариков вернулись домой, еще четверо переехали в аналогичный пансионат в городе Коркино. Сейчас здание заведения опечатано.

Между тем в Челябинской области мать пятерых детей спряталась от приставов в куче тряпья.