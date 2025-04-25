В Челябинской области мать пятерых детей спряталась от приставов в куче тряпья

Женщина не хотела платить алименты

В Еткульском районе Челябинской области судебные приставы нашли должницу в куче тряпья. Женщина спряталась от представителей государства, так как не хотела платить алименты на своих детей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

«Гражданка — мать пятерых детей. Все они воспитываются в казенных учреждениях, поскольку оба родителя лишены родительских прав. Младший мальчик, которому около полугода, был оставлен в роддоме сразу после рождения. Мать нигде не работает, причина — не хочет. Отец подписал контракт с Минобороны, алименты с него взыскиваются, сейчас он дома — в отпуске по ранению», — рассказали в пресс-службе.

Чтобы приставы не застали ее врасплох, многодетная мать установила видеокамеру над дверью своей квартиры. Когда к ней приходили люди в погонах, двери не открывали. Но на этот раз приставы перехитрили должницу: они сделали вид, что уходят, а на самом деле отошли в сторону.

«Дверь осторожно приотворилась. В коридор, озираясь, вышел мужчина. Увидев приставов, он заявил, что супруги нет дома, и даже предложил убедиться в его словах», — продолжают рассказ в пресс-службе.

В квартире приставы обратили внимание на кучу тряпья и хлама, которая странным образом шевелилась. Оказалось, в ней пряталась многодетная мать. Ее доставили к судебному приставу-исполнителю.



Приставы также изъяли видеокамеру — ее продадут, а деньги направят на погашение долга. Совокупная сумма долга по алиментам уже превысила миллион рублей.