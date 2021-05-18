В Еманжелинском районе начали восстановление водоснабжения

Глава Евгений Светлов встретился с жителями

Жители Еманжелинского района пожаловались губернатору на проблемы с водоснабжением. В поселке Батуринский напор воды настолько слаб, что «вода как бы есть, но ее нет, так как она успевает проскользнуть в игольчатое ушко», - говорят местные жители. Из-за большого разбора воды она не доходит до всех потребителей. В своем Инстаграм-аккаунте глава района Евгений Светлов рассказал, что сегодня встречался с жителями, и даже были приняты ряд мер. Но каких конкретно глава так и не озвучил.

«Дал поручение главе поселения совместно с руководителем водоканала срочно разобраться в причинах и подготовить конкретные предложения к сегодняшнему дню по улучшению ситуации. Перед этим сегодня съездил сам проверил наличие воды в водоразборных колонках (с разным напором, но есть). Пообщался с жителями, депутатами поселка Еленой Ригиной, Сергеем Жеребцовым. С кем общался — вода в данный момент везде была (правда у крайних потребителей с очень слабым напором)- проблема действительно есть», — пишет Евгений Светлов.

Он объясняет, что проблемы с водоснабжением начались из-за поливочного сезона.

«По результату совещания принято несколько технических решений, некоторые из которых опробуем уже сегодня. Также в рамках данных поручений губернатором на сегодняшнем областном совещании направили предложения в правительство области по продолжению работ улучшения водоснабжения жителей района», — рассказал он.

Напомним, сегодня, 18 мая, губернаторАлексей Текслер провел совещание с главами и поручил поручил главам Златоуста, Копейска, Сатки, Еманжелинска, Варненского, Брединского, Увельского, Нязепетровского и Нагайбакского районов взять на личный контроль вопросы питьевого водоснабжения. Также совместно с Минстроем этим территориям необходимо определить системные решения по стабилизации ситуации.

«Из областного бюджета нам в этом году выделены средства на проектирование следующего аварийного участка сосновского водовода — 7,4 миллиона рублей и более 2 миллионов рублей на ремонт очистных сооружений в Красногорском. Уже идет приемка выполненных работ. За счет местного бюджета в прошлом году в Борисовке произведена закольцовка водовода. В Еманжелинске увеличены накопительные мощности на 25%. Закуплены и устанавливаются в Еманжелинске 7 магистральных задвижек, что позволит в случае аварийных ситуаций производить секторальное отключение города», — пояснил глава Еманжелинского района Евгений Светлов.

По его словам в районе идет замена внутригородских и поселковых разводящих сетей. В прошлом году работы были произведены на 30 миллионов рублей, в этом году выделено 25 миллионов. Это позволит уменьшить количество аварийных ситуаций и увеличить давление воды в системе. В Зауральском власти готовят проектно-сметную документацию по подключению жителей станции к сухарышскому источнику водоснабжения.