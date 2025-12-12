В деревне Ключи меняют трансформаторы и ЛЭП для надежного электроснабжения

Жители, энергетики и власти обсудили причины отключений и пути решения проблемы

В деревне Ключи Сосновского района Челябинской области стабилизируют электроснабжение, которое было нарушено из-за массовых отключений в начале декабря. Ситуация обострилась с наступлением морозов, когда жители, чьи дома в основном отапливаются электричеством, остались без тепла и света на много часов. Жители жаловались на отключения, которые длились более семи часов. В домах, где нет альтернативного отопления, температура падала до +9 градусов. Особенно тяжело пришлось семьям с маленькими детьми.

Вечером 12 декабря представители властей и «Россети Урал» встретились с жителями населенного пункта, чтобы вместе обозначить пути решения этого вопроса.





Причиной перебоев стала перегрузка трансформаторных подстанций. Она возникла из-за неконтролируемого роста потребления в активно застраивающемся поселке.

«Мы все заинтересованы, чтобы электрооборудование сохранялось в надлежащем порядке. Перегруз сети ведет к выводу из строя электрооборудования, важно его не допускать. Сразу, как только поступили жалобы, энергетики реализовали комплекс мероприятий по установке и замене трансформатора, по переключению линии. Наша задача сегодня добиться, чтобы стабилизировалось электроснабжение в Ключах», — пояснила заместитель губернатора Татьяна Кучиц.

Она отметила, что ситуацию взял на личный контроль губернатор сразу после первых жалоб.

Директор челябинского филиала «Россети Урал» Сергей Золотарев указал на техническую суть проблемы, которая усугубляется характером энергопотребления. Все подключенные к электроснабжению дома в деревне подключались по льготному техприсоединению, которое подразумевает до 15 киловатт потребляемой мощности. По факту дома с электрокотлами, теплыми полами, бытовой техникой берут гораздо больше.

«Клиент заявляется на 15 киловатт. А по факту получается, что не 15 киловатт, а 20-25», — пояснил Сергей Золотарев.

Это и ведет к перегрузкам. Энергетики отреагировали оперативно: уже заменено два трансформатора на более мощные, 12 декабря ведется замена еще трех. Для защиты сетей установлены интеллектуальные приборы учета, которые автоматически отключают подачу энергии при превышении лимита в 15 кВт. Большинство отключений 12 декабря происходили по этой причине.

«Мы ситуацию здесь стабилизировали. Сегодняшнюю ночь бригада тоже будет страховать. Но уже прошлая ночь показала, что реализованные мероприятия достаточны для этого населенного пункта. Но мы параллельно продолжаем мероприятия, которые позволят пройти более низкие температуры. Завтра занимаемся монтажом линии 10 кВ, линии 0,4 кВ для комплектных трансформаторных подстанций. Затягивать не будем точно, все оборудование, материалы мы уже доставили», — заверил Сергей Золотарев.

Первый заместитель главы Сосновского района Эмиль Валеев сообщил, что в деревне зарегистрировано 1080 домовладений. Газификация намечена на 2030 год. Параллельно власти намерены решать и другие наболевшие вопросы инфраструктуры, такие как асфальтирование дороги и установка уличного освещения, работы по которым запланированы на 2026 год.