Энергетики устраняют перебои в электроснабжении деревни Ключи в Сосновском районе

Без стабильного отопления остаются дома в квартале «Лесной»

В деревне Ключи Сосновского района Челябинской области сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением. Из-за повторяющихся отключений электроэнергии уже вторые сутки без стабильного отопления остаются около 200 домов в квартале «Лесной». Энергетики «Россети Урал» предпринимают срочные меры по замене оборудования и стабилизации сети.

По информации пресс-службы челябинского филиала компании, проблемы начались накануне после прохождения атмосферного фронта с аномально низкими температурами. Повышенная нагрузка на сеть 0,4 кВ привела к локальным сбоям. Несмотря на оперативную замену поврежденного трансформатора, в ночные и утренние часы в квартале «Лесной» (улицы Свердлова, Уральская, Российская) произошел новый скачок потребления, вызвавший повторное отключение.

«Оборудование продолжает работать в режиме перегрузки из-за превышения жителями разрешенной мощности. В настоящее время на место доставляется новый, более мощный трансформатор 630 кВА. Параллельно в населенный пункт направлены резервные источники электроснабжения», — сообщили в компании.

Специалисты также проводят обход домовладений, разъясняя необходимость временно ограничить энергопотребление. Работы по установке нового трансформатора будут вестись и в темное время суток.

Актуальную информацию о ходе восстановительных работ можно получить по круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Урал»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный) или 220 с мобильных телефонов.