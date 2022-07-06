На челябинской телебашне включат праздничную подсветку в День семьи, любви и верности

Горожане смогут увидеть ее 8 июля

В России в пятницу, 8 июля, впервые официально отметят День семьи, любви и верности. Дата приурочена ко дню памяти православных святых Петра и Февронии. В Челябинске в честь праздника на телебашне включат праздничную подсветку с ромашками и сердечками, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Горожане все чаще стали зажигать на телебашне для своих любимых предложения руки и сердца, признания в любви, просьбы простить. Это очень трогательно и эффектно», — отметили в отделе развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ».

В ближайшую пятницу, 8 июля, в Челябинской области рекордное число пар решили пожениться.

Напомним, в этом году по указу Владимира Путина праздник приобрел статус официального.