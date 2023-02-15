В день падения метеорита южноуральцы позвонили друг другу 800 тысяч раз за час

О телеком-рекорде рассказали связисты к десятилетию падения челябинского метеорита

Компания «Ростелеком» к 10-летию падения челябинского метеорита привела уникальную статистику главного инфраструктурного узла связи. Падение метеорита произошло примерно в 9 часов 20 минут по местному времени 15 февраля 2013 года. Пик нагрузки на сеть пришелся на период с 10 до 11 утра. В этот промежуток времени более 800 тысяч вызовов поступило на узел связи. Нагрузка на каналы мобильной и стационарной связи в десятки раз превышала активность абонентов в Новый год.

В момент падения метеорита у многих абонентов мобильных операторов пропала сотовая связь. Жители региона пытались дозвониться друг другу. Выстояла только стационарная связь. Самый пик звонков пришелся с 10 до 11 утра, когда все вернулись на свои рабочие места.

Этот день можно считать рекордным: нагрузка на связь в десятки раз превышала активность абонентов в Новый год.

«Около 13:00 нагрузка на сеть „Ростелекома“ в Челябинске была на 30% выше праздничной, к 16:00 она спала до максимальной новогодней. Была активирована процедура включения аварийного межсетевого роуминга для абонентов мобильной связи. К 17:00 нагрузка на каналы полностью стабилизировалась», — рассказали в «Ростелекоме».

В компании отметили, что в статистке учтены звонки абонентов всех операторов связи на территории области на номера спецслужб 01, 02 и 03,вызовы клиентов «Ростелекома» и «Tele2» на номера своих и сторонних мобильных операторов, а также соединения абонентов провайдера со стационарных телефонов друг другу и на номера другого оператора. В статистике не учтены взаимодействия клиентов сторонних мобильных операторов между собой.